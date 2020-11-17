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Abdülkadir Ömür’e özel terapi

'da bu sezon ortaya koyduğu performansla henüz beklenen katkıyı yapamayan Abdülkadir Ömür'ü kanatlarının altına aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Abdülkadir Ömür’e özel terapi

Bordo-mavili ekipte bu sezon ortaya koyduğu performansla henüz beklenen katkıyı yapamayan Abdülkadir Ömür'ü kanatlarının altına aldı. Genç oyuncu ile her fırsatta bir araya gelen deneyimli teknik adam, Abdülkadir'deki yeteneği ortaya çıkarmak için motivasyon yapıyor. Avcı'nın 21 yaşındaki yıldızdan geçmişe takılıp kalmaması ve yeni bir sayfa açması istediği belirtildi.

ERZURUM MAÇI ZOR
Son oynanan Alanya maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür'ün pazar günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Avcı'nın sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede "Tam hazır olmadan kimseyi oynatmam" dediği kaydedildi.

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