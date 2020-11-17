Haberler Trabzonspor 45 günlük hasret bitmeli

45 günlük hasret bitmeli

'in ilk 8 haftalık bölümünde sadece bir galibiyet alan ve altı puan toplayabilen , yönetiminde yeni hedefler koydu. İlk resmi maçına Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor sınavıyla çıkacak Avcı, takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
45 günlük hasret bitmeli

Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde sadece bir galibiyet alan ve altı puan toplayabilen , tarihinin en kötü istatistiklerini sergiledi. 'de 45 gündür maç kazanamayan Fırtına, yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam, takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu artırıcı çalışmaları ön planda tuttu. İlk resmi maçına Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor sınavıyla çıkacak Avcı, takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.

FIRTINA SERİ PEŞİNDE
Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yıl sonuna kadar oynayacağı 7 maç 'un kaderinde etkili olacak. Tecrübeli hoca ile birlikte yeniden bir çıkış yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, BB Erzurumspor ile seri galibiyetlere başlayarak yukarıya doğru tırmanışa geçmesi camianın en büyük beklentisi olarak görülüyor.

ABDULLAH AVCI TAKTİKLERİ
Göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen farkını hissettiren Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın oyun anlayışını değiştirmek için kolları sıvadı. Savaşan, pes etmeyen ve az hata yapan bir ekip oluşturmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, taktik idmanlarda ve 'ta denediği 4-1-4-1 sistemini talebelerine uygulatıyor. Oyuncularından pas trafiğini kontrol altında tutmalarını isteyen Avcı'nın şu ana kadar takımın antrenman performansından memnun kaldığı kaydedildi.

2020'Yİ DERBİYLE KAPATACAK
Milli ara sonrası Trabzonspor için Süper Lig, yeni bir heyecan kazanacak. İlk 8 haftalık bölümdeki kötü gidişatı sonlandırıp, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, sırasıyla BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü, , , , Hatayspor ve maçıyla 2020 yılını geride bırakacak. Hedef bu periyotta en yüksek puanı toplamak.

YOĞUN MESAİ
Pazar günü BB 'la karşılaşacak Trabzonspor'da Avcı, idmanlarda tempoyu artırıyor. Taktik çalışmalara ağırlık verecek olan tecrübeli hocanın, futbolcularla yaptığı konuşmada ise "Kimsenin forması garanti değil, iyi olan oynayacak" dediği öğrenildi.

MİKROFONLAR AVCI'DA
devinin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı basının karşısına çıkıyor. Bugün saat 11.00'de 'nde yapılacak idmanı basına açan tecrübeli hoca, 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

BİZE ULAŞIN