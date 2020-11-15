Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

Bordo-mavililerde Eddie Newton ile yollar ayrıldıktan sonra takım Abdullah Avcı'ya emanet edilmişti. Yönetimin büyük uğraşlar sonucu Karadeniz Fırtınası'nın başına getirdiği deneyimli hoca imzayı attığı andan itibaren yoğun şekilde çalışıyor.





Avcı ilk olarak kurmaylarıyla beraber bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı tüm maçları izliyor. Durdur-oynat şeklinde her detayı not alan Avcı ve kurmayları böylelikle takımı en ince ayrıntısına kadar tanıyor. Saha çalışmalarını da buna göre planlıyorlar.





EKSİKLERİ ANLATIYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un oynadığı maçlarda gördükleriyle, antrenmandaki eksiklerini belirleyerek bunları bir bir öğrencilerine aktarıyor. 'Sistem hocası' olarak bilinen 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında Trabzonspor'u kendi dönemindeki Medipol Başakşehir gibi oynatmak var. Ancak bunun için zamana ihtiyaç duyan Avcı, geçiş dönemini mümkün olan en az kayıpla atlatmayı planlıyor. Bunun için de Karadeniz ekibinin oyuncularının sık sık yaptığı bireysel hataları düşürmek için uğraşıyor.





FORMA IÇIN DEV REKABET

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte Trabzonspor'da forma rekabeti yeniden alevlendi. Eddie Newton iyi de oynasalar kötü performans da sergileseler benzer isimlere şans tanıyordu. Avcı'nın ise antrenman performansına büyük önem verdiği biliniyor. Tüm oyuncular onun gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.







TOPSUZ OYUN ÖNEMLI

Abdullah Avcı, Başakşehir'deki gibi topsuz alandaki oyuncuların pozisyonuyla yakından ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine "Topun nereye gideceğini top ayağında olan oyuncular değil, topsuz oyuncuların yaptığı koşular ve aldığı pozisyonlar belirler" diyor. Avcı bu cümleyi her öğrencisinin kafasına kazırken ana planlarını bunun üzerinden geliştireceklerini belirtiyor.

