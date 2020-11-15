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'da o sistemi ezberletiyor!

’un yeni patronu kolları sıvadı. Tesislerde yatıp kalkan usta isim isteklerini öğrencilerinin kafasına kazıyor. Hedefi hataları en aza indirmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

Bordo-mavililerde Eddie Newton ile yollar ayrıldıktan sonra takım 'ya emanet edilmişti. Yönetimin büyük uğraşlar sonucu Karadeniz Fırtınası'nın başına getirdiği deneyimli hoca imzayı attığı andan itibaren yoğun şekilde çalışıyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

Avcı ilk olarak kurmaylarıyla beraber bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı tüm maçları izliyor. Durdur-oynat şeklinde her detayı not alan Avcı ve kurmayları böylelikle takımı en ince ayrıntısına kadar tanıyor. Saha çalışmalarını da buna göre planlıyorlar.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

EKSİKLERİ ANLATIYOR
Abdullah Avcı, 'un oynadığı maçlarda gördükleriyle, antrenmandaki eksiklerini belirleyerek bunları bir bir öğrencilerine aktarıyor. 'Sistem hocası' olarak bilinen 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında Trabzonspor'u kendi dönemindeki Medipol Başakşehir gibi oynatmak var. Ancak bunun için zamana ihtiyaç duyan Avcı, geçiş dönemini mümkün olan en az kayıpla atlatmayı planlıyor. Bunun için de Karadeniz ekibinin oyuncularının sık sık yaptığı bireysel hataları düşürmek için uğraşıyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

FORMA IÇIN DEV REKABET
Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 'da forma rekabeti yeniden alevlendi. Eddie Newton iyi de oynasalar kötü performans da sergileseler benzer isimlere şans tanıyordu. Avcı'nın ise antrenman performansına büyük önem verdiği biliniyor. Tüm oyuncular onun gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.


Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

TOPSUZ OYUN ÖNEMLI
Abdullah Avcı, Başakşehir'deki gibi topsuz alandaki oyuncuların pozisyonuyla yakından ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine "Topun nereye gideceğini top ayağında olan oyuncular değil, topsuz oyuncuların yaptığı koşular ve aldığı pozisyonlar belirler" diyor. Avcı bu cümleyi her öğrencisinin kafasına kazırken ana planlarını bunun üzerinden geliştireceklerini belirtiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı o sistemi ezberletiyor!

SİZ BANA İNANIN BİRLİKTE BAŞARALIM
Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu tip geçiş dönemlerinin sancılı olduğunu aktardı. Abdullah Avcı "Siz bana inanın, güvenin. Bu zorlu dönemi başarılı şekilde geçelim." ifadelerini kullandı.

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