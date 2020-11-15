Hüseyin Türkmen sakatlandı

Hüseyin Türkmen bu sezon şanssızlığı bir türlü üzerinden atamadı. 22 yaşındaki futbolcu corona virüsüne yakalandığı için 3 maç kaçırmıştı. Son olarak U-21 Takımının Avrupa Şampiyonası Grup Elemesi'nde Avusturya maçında boy gösterdi. 25'te sakatlanıp kenara geldi. Durumunun iyi olduğu belirtildi.



SAKATLAR DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan futbolcular dönüş hazırlığında. Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe dün takımdan ayrı çalıştılar. A.Ömür, BB Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Salih ve 1.5 ay önce ameliyat olan Taha da düşük tempolu koşulara başladılar.