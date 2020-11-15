Haberler Trabzonspor Hüseyin Türkmen sakatlandı

sakatlandı

bu sezon şanssızlığı bir türlü üzerinden atamadı. 22 yaşındaki futbolcu corona virüsüne yakalandığı için 3 maç kaçırmıştı. Son olarak 'nde maçında boy gösterdi. 25'te sakatlanıp kenara geldi. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:15 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Hüseyin Türkmen sakatlandı

bu sezon şanssızlığı bir türlü üzerinden atamadı. 22 yaşındaki futbolcu corona virüsüne yakalandığı için 3 maç kaçırmıştı. Son olarak 'nde maçında boy gösterdi. 25'te sakatlanıp kenara geldi. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAKATLAR DÖNÜYOR
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan futbolcular dönüş hazırlığında. Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe dün takımdan ayrı çalıştılar. A.Ömür, BB Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Salih ve 1.5 ay önce ameliyat olan Taha da düşük tempolu koşulara başladılar.

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