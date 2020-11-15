Bay beyin Nwakaeme

Trabzonspor'da Abdullah Avcı bir yandan öğrencilerinin artılarını ve eksilerini belirlerken diğer taraftan oyun setlerini de kurmaya başladı. Avcı'nın özellikle hücum setinde Anthony Nwakaeme'nin ayrı bir yeri bulunuyor. Karadeniz ekibinde birçok farklı tipte oyuncu olsa da Nijeryalı yıldızın büyük bir futbol aklı olduğunu düşünen Abdullah Avcı ona özel planlar hazırlıyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Nwakaeme'den maksimum verimi almak için onu mümkün olduğunca rakip savunmayla bire bir bırakacak sistemleri planlıyor.



100'E 1 KALDI

Anthony Nwakaeme kariyeri boyunca forma giydiği 6 takımda 324 defa sahaya çıktı. 99 golü bulunuyor. Yıldız kanat oyuncusu 'dalya' demek istiyor.