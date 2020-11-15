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Bay beyin Nwakaeme

'da oyun sisteminde Nwakaeme’ye özel bir yer ayıracak. Başarılı hoca, ‘ aklı’ üst düzeyde olan Nijeryalı üzerinden setler oluşturacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Bay beyin Nwakaeme

'da bir yandan öğrencilerinin artılarını ve eksilerini belirlerken diğer taraftan oyun setlerini de kurmaya başladı. Avcı'nın özellikle hücum setinde 'nin ayrı bir yeri bulunuyor. ekibinde birçok farklı tipte oyuncu olsa da Nijeryalı yıldızın büyük bir aklı olduğunu düşünen Abdullah Avcı ona özel planlar hazırlıyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Nwakaeme'den maksimum verimi almak için onu mümkün olduğunca rakip savunmayla bire bir bırakacak sistemleri planlıyor.

100'E 1 KALDI
Anthony Nwakaeme kariyeri boyunca forma giydiği 6 takımda 324 defa sahaya çıktı. 99 golü bulunuyor. Yıldız kanat oyuncusu 'dalya' demek istiyor.

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