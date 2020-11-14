Pas at ve koş

Eddie Newton'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı getirildi. Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli hocanın futbolcularından istediği üç şey var: "Pas yapın. Çok koşun ve ayağa top atın." Pas yapan takım olduklarında rakiplerinin oyun planını rahatlıkla bozabileceklerini de anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunun için süre gerekiyor biliyorum ama çok çalıştığımız da başaracağımızdan adım gibi eminim ve sonrasında keyifli bir takıma haline mutlaka geleceğiz. Bu takımı hak ettiği yere hep birlikte çıkaracağız. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI FORMÜL ARIYOR

Bordo-mavili ekibin yeni teknik patronu Abdullah Avcı, 10 gol atıp kalesinde 15 gol gören takımında bu sorunu gidermenin formülleri üzerinde duruyor. Orta saha ile defans arasındaki kopukluğu gidermenin yollarını arayan tecrübeli teknik adam yaşadıkları sorunun takım savunmasıyla ilgili olduğunu vurguluyor. Bu konuda çalışma yapıyor.

MİLLİ TAKIMDAN ANLIK ANALİZ

Karadeniz devinin teknik ekibi milli takımlara giden oyuncuların performanslarını da anlık takip ediyor. Uygulanan antrenman programları ve oynadıkları maçlardaki performansları yakından takip edilen oyunculara milli takım kampından döndükten sonra buna göre program uygulanacak. Takımın dinamiklerinde önemli değişiklikler yapmayı planlayan Abdullah Avcı'nın tüm mevkilerde değişiklikler yapabileceği öğrenildi.