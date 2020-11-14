Çift idman geri döndü

Takımın geride kalan maçlarını yardımcılarıyla birlikte detaylı şekilde izleyen Abdullah Avcı, analizlerini yaptı ve eksik yönleri gidermeye başladı. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını düşünen tecrübeli hoca, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara yükleme yapma kararı aldı. Uzun zaman sonra bir günde iki idman yaptırmaya başlayan tecrübeli hocanın programı bir gün çift, bir gün tek şeklinde. Çift antrenman günlerinde sabah kondisyon ve kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer akşam ise taktik üzerinde duruyor. Tek idman günlerinde ise pas oyunu ve defansif hataları gidermeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

FIRTINA TAKTİK ÇALIŞTI

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.