Haberler Trabzonspor Çift idman geri döndü

Çift idman geri döndü

Takımın geride kalan maçlarını yardımcılarıyla birlikte detaylı şekilde izleyen , analizlerini yaptı ve eksik yönleri gidermeye başladı. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını düşünen tecrübeli hoca, arasını da fırsat bilerek oyunculara yükleme yapma kararı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:37 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Çift idman geri döndü

Takımın geride kalan maçlarını yardımcılarıyla birlikte detaylı şekilde izleyen , analizlerini yaptı ve eksik yönleri gidermeye başladı. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını düşünen tecrübeli hoca, arasını da fırsat bilerek oyunculara yükleme yapma kararı aldı. Uzun zaman sonra bir günde iki idman yaptırmaya başlayan tecrübeli hocanın programı bir gün çift, bir gün tek şeklinde. Çift antrenman günlerinde sabah kondisyon ve kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer akşam ise taktik üzerinde duruyor. Tek idman günlerinde ise pas oyunu ve defansif hataları gidermeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

FIRTINA TAKTİK ÇALIŞTI
, 'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 'ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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