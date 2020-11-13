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kuvvet çalıştı

Bordo-mavililer, 'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını iki idmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:56 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Trabzonspor kuvvet çalıştı

Milli oyuncular ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümünde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

ESKİLERE İZİN VERİLDİ
Geçtığımız sezondan itibaren A takım bünyesinde görev yapan kaleci antrenörü Metin Aktaş, kondisyoner Gökhan Kandemir, fitness antrenörleri Murat Şafak ve Gökhan Şentürk'e izin verildi. 'nın kendi teknik ekibinde düşünmediği isimlerle ilgili kararın gelecek hafta verileceği ifade edildi.

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