Trabzonspor kuvvet çalıştı

Milli oyuncular ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümünde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.



ESKİLERE İZİN VERİLDİ

Geçtığımız sezondan itibaren A takım bünyesinde görev yapan kaleci antrenörü Metin Aktaş, kondisyoner Gökhan Kandemir, fitness antrenörleri Murat Şafak ve Gökhan Şentürk'e izin verildi. Abdullah Avcı'nın kendi teknik ekibinde düşünmediği isimlerle ilgili kararın gelecek hafta verileceği ifade edildi.