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Alexander Sörloth için öncelik bizim

Başkan Ahmet , Leipzig'e giden Sörloth'un 'ye dönmesi halinde ilk hakkın 'da olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Alexander Sörloth için öncelik bizim

, ve gibi kulüplerin Norveçli forveti ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberler için "Sörloth'un 'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak 'undur. Trabzonspor, bu hakkını kullandığı takdirde hiçbir yere gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır" ifadesini kullandı.

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