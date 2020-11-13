Alexander Sörloth için öncelik bizim

Ağaoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Norveçli forveti ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberler için "Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor'undur. Trabzonspor, bu hakkını kullandığı takdirde hiçbir yere gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır" ifadesini kullandı.