Önce takım bütünlüğü

Sezonun geride kalan haftalarında yaşanan sıkıntıları çözmek için kolları sıvayan teknik direktör Abdullah Avcı ilk olarak takım bütünlüğüyle ilgili yaşanan sorunları giderecek. Oyuncuların saha içi yardımlaşma ve yeni transferlerin uyum sorunlarıyla ilgili sıkıntıları kısa süre içerisinde çözmeyi amaçlayan 57 yaşındaki hoca, takım kaptanları başta olmak üzere oyuncularla bire bir toplantılar yaparak, kaynaşma sürecini hızlandırmak istiyor. Tecrübeli hocanın milli maç arasındaki süreyi ise oyuncuların fiziksel performanslarını daha da artırmaya yönelik çalışmalar ağırlıklı yapması bekleniyor.

HER SEZON YARIŞAN BİR TAKIM

Planını, sistemini, çalışma disiplinini ve anlayışını yönetime sunumla anlatan Abdullah Avcı her sezon şampiyonluk yarışında olacak bir Trabzonspor oluşturmak için kolları çoktan sıvadı. Başarılı çalıştırıcı, bordo-mavili takımda bugün tüm bu hedeflerini gerçeğe dönüştürebilmek için çalışmalara başlayacak.

TEKNİK EKİBİYLE BULUŞTU

Trabzonspor ile 2.5 senelik anlaşma yapan Abdullah Avcı, yeni bir yapılanmayla göreve başlıyor. Avcı, yönetimle yapılmasını istediği değişiklikleri paylaştı. Kendisinden önce Trabzon'a gönderdiği teknik ekibiyle şehre gelir-gelmez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde buluşan Abdullah Avcı, yardımcılarından kısa sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinde ise tesisleri ve antrenman sahalarını gezen deneyimli teknik adam analiz ekibinden ise oyuncuların performans seviyeleriyle ilgili olarak bilgi aldı. Sezon başında ismi Trabzon ile anılmasıyla birlikte bordomavili takımı yakından takip eden ve oyuncularla ilgili doneleri elinde bulunduran Avcı, antrenmanlarda ise beklenen performansların gerisinde kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, antrenmanlarda yükleme yapacak.

COVID-19 TESTİNE GİRDİLER

Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek ilk iş olarak Covid 19 testine girdi. Kendisinden bir gün önce Trabzon'a gelen ekibiyle burada buluşan Avcı daha sonra antrenman sahalarında kısa bir inceleme yaptı.