Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor maçında 55. dakikada sakatlanarak sedye ile sahadan ayrılan Abdülkadir Ömür için, Trabzonspor kulübünden resmi açıklama geldi.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.