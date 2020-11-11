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Son dakika: 'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Son dakika... Kulübü'nden, 'in 8. haftasında Alanyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Abdülkadir Ömür'ün son durumuna dair bilgilendirme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:18 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:20
Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor maçında 55. dakikada sakatlanarak sedye ile sahadan ayrılan Abdülkadir Ömür için, kulübünden resmi açıklama geldi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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