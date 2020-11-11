Hoş geldin Abdullah Avcı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı. Karadeniz devi, 57 yaşındaki hoca ile 2.5 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı. Bordo-mavililerin yeni hocası, düzenlenen imza töreninde camiadan destek istedi. Avcı, "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

BAŞARIYA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzde uzun bir maraton var. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, Sayın başkanımızın da söylediği gibi YanYana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız."

Yunus Emre SEL

BUGÜN İLK KEZ İDMANA ÇIKACAK

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girecek olan Trabzonspor, ilk 8 haftada elde ettiği kötü istatistikleri tersine çevirmek için mücadele edecek. İlk 8 haftada 18 puan kaybeden bordo-mavililerde Avcı'yı oldukça zorlu bir görev bekliyor. Avcı, teknik ekibinde yer alan isimler ele birlikte bugün takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Saat 16.00'daki idman öncesi tecrübeli hoca futbolcularla toplantı yapacak.

2.5 YILDA 20 MİLYON

Fırtına, Abdullah Avcı'ya toplam 20 milyon lira ödeme yapacak. Trabzonspor'dan KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Avcı'ya 2020-21 sezonu için 5 milyon lira, 2021- 22 sezonu için 6 milyon 500 bin lira, 2022- 23 sezonu için 8 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir."

ŞAMPİYON YAP BİZİ

Avcı dün akşam Trabzon'a indi. Bordo mavili taraftarların sevgi seli gösterdiği Avcı'ya, "Şampiyon yap bizi" tezahüratında bulundu. Avcı da ''Harika bir duygu. Daha sonra konuşacağız. Beraber olacağız konuşacağız'' dedi.