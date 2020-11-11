Başkan Ahmet Ağaoğlu, 10 Kasım mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının Trabzon'un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ATATÜRK ONUR ÜYESİ OLDU

Trabzonspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onur üyesi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüzüğümüzün 9/c maddesi gereğince Divan Başkanlık Kurulumuzun önerisi ve yönetim kurulumuzun 10 Kasım 2020 tarihinde aldığı kararla kulübümüze onursal üye yapıldı" denildi.