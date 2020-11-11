Haberler Trabzonspor 10 Kasım mesajı

mesajı

Başkan , mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz 'ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının 'un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:38 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
10 Kasım mesajı

Başkan , mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz 'ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının 'un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ATATÜRK ONUR ÜYESİ OLDU
, Atatürk'ün onur üyesi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüzüğümüzün 9/c maddesi gereğince Divan Başkanlık Kurulumuzun önerisi ve yönetim kurulumuzun 10 Kasım 2020 tarihinde aldığı kararla kulübümüze onursal üye yapıldı" denildi.

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