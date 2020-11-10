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umut verıyor

Aytemiz maçında sergilenen iyi futbol ilerisi için umutları artırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Trabzon umut verıyor

Süper Lig'de haftalardır kaybeden bordomavililer, zirvede yer alan deplasmanında bir puan ile yetinse de mücadelesi ve galibiyeti kaçıran taraf olması nedeniyle umut verdi. Bordo-mavili takımın haftalar sonra yüksek tempolu maçta çok sayıda pozisyon üretmesi ve takım savunmasını da geçmişe göre daha iyi yapması puandan çok camianın ve taraftarın ilerisi adına umutlanmasını sağladı. Milli araya girilirken, bu süreç hem takımın yeniden kendini bulması hem de yeni 'nın beklenen değişimi yaratması için bir fırsat gibi.

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