Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika: 'yı 'a bildirdi!

Son dakika... Eddie Newton'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren , son olarak 'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam ile el sıkıştı. Bordo-mavili kulüp anlaşmanın detaylarını yaptığı bildirimi ile açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:45 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 14:15
Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi!

, Teknik Direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp söz konusu süre içerisinde 57 yaşındaki teknik adama 20 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yaptığı açıklamada, "Profesyonel Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya; 2020/21 futbol sezonu için 5 milyon TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin TL garanti ücret ve 2022/23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir" denildi.

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