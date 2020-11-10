Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntı giderilemedi. Bordo-mavililer de Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Ligin ilk 4 haftasında Hugo'suz kalesinde 5 gol gören Karadeniz fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son dört maçta ise 10 gol yedi.
Dikiş tutturamadı
Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntı giderilemedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:17 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50