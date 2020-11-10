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Dikiş tutturamadı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da savunmadaki sıkıntı giderilemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:17 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Dikiş tutturamadı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da savunmadaki sıkıntı giderilemedi. Bordo-mavililer de Edgar Ie ve ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Ligin ilk 4 haftasında Hugo'suz kalesinde 5 gol gören fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son dört maçta ise 10 gol yedi.

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