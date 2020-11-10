Dikiş tutturamadı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntı giderilemedi. Bordo-mavililer de Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Ligin ilk 4 haftasında Hugo'suz kalesinde 5 gol gören Karadeniz fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son dört maçta ise 10 gol yedi.