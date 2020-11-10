Değişiklik fakiri Fırtına

Salgın nedeniyle geçen sezonun son haftalarında uygulamaya koyulan 5 oyuncu değişikliği hakkı bu sezon da devam ediyor. Ancak istatistiklere bakıldığında Trabzon, bu sezon 8 maçta 5 değişiklik hakkını hiç kullanmadı. Bordo-mavililer, söz konusu maçların sadece ikisinde 4 değişiklik yaptı. Fırtına, 8 maçta 26 oyuncu değişikliği ile ligin en az değişiklik yapan takımlarından oldu.