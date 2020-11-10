Haberler Trabzonspor Alkışlar Stiven! Teknik ekip...

Alkışlar Stiven! Teknik ekip...

Yeni transferlerden , geride kalan 8 haftada yalnızca maçında 3 dakika süre alabildi. Öte yandan Ekvadorlu futbolcunun izinli olmasına rağmen tesislere giderek çalışması bordo-mavili camiada takdir topladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 16:28
Alkışlar Stiven! Teknik ekip...

Yeni transferlerden , geride kalan 8 haftada yalnızca maçında 3 dakika süre alabildi. 21 yaşındaki futbolcu, takım milli arada izinli olmasına rağmen tesislere giderek fitness çalışmalarının yanı sıra bir takım özel antrenmanlar gerçekleştirdi. Plaza'nın forma giymeyi çok istediği ve bu bağlamda çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

FIRTINA DEĞİŞİLİK YAPMIYOR
Trabzon, oynadığı 8 maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını hiç kullanmadı. Fırtına, 8 maçta toplam 26 oyuncu değişikliği yaparak ligin en az değişiklik yapan takımlarından biri oldu. Başakşehir 8 maçta 40 değişiklikle zirvede.

BİZE ULAŞIN