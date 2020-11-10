Alkışlar Stiven! Teknik ekip...

Yeni transferlerden Stiven Plaza, geride kalan 8 haftada yalnızca Yeni Malatyaspor maçında 3 dakika süre alabildi. 21 yaşındaki futbolcu, takım milli arada izinli olmasına rağmen tesislere giderek fitness çalışmalarının yanı sıra bir takım özel antrenmanlar gerçekleştirdi. Plaza'nın forma giymeyi çok istediği ve bu bağlamda çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

FIRTINA DEĞİŞİLİK YAPMIYOR

Trabzon, oynadığı 8 maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını hiç kullanmadı. Fırtına, 8 maçta toplam 26 oyuncu değişikliği yaparak ligin en az değişiklik yapan takımlarından biri oldu. Başakşehir 8 maçta 40 değişiklikle zirvede.