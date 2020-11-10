Yeni transferlerden Stiven Plaza, geride kalan 8 haftada yalnızca Yeni Malatyaspor maçında 3 dakika süre alabildi. 21 yaşındaki futbolcu, takım milli arada izinli olmasına rağmen tesislere giderek fitness çalışmalarının yanı sıra bir takım özel antrenmanlar gerçekleştirdi. Plaza'nın forma giymeyi çok istediği ve bu bağlamda çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
Alkışlar Plaza’ya
Yeni transferlerden Stiven Plaza, geride kalan 8 haftada yalnızca Yeni Malatyaspor maçında 3 dakika süre alabildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50