Alkışlar Plaza’ya

Yeni transferlerden Stiven Plaza, geride kalan 8 haftada yalnızca Yeni Malatyaspor maçında 3 dakika süre alabildi. 21 yaşındaki futbolcu, takım milli arada izinli olmasına rağmen tesislere giderek fitness çalışmalarının yanı sıra bir takım özel antrenmanlar gerçekleştirdi. Plaza'nın forma giymeyi çok istediği ve bu bağlamda çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.