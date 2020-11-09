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'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

'in 8. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen 'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür sakatlanmış ve 56. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çekilen ’ında sol dizinde esneme tespit edilen yıldız futbolcunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:08
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

Sezona kötü bir başlangıç yapan , ligin 8. haftasında ile karşı karşıya gelmiş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür zorlu karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanmış ve sahayı sedye ile terk etmişti.

ESNEME TESPİT EDİLDİ

Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Abdülkadir'in çekilen 'ında sol dizinde esneme tespit edildiği kaydedildi.

1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Abdülkadir'in tedavisini hemen başlanırken sahalardan ortalama 1 - 2 hafta arasında uzak kalacağı kaydedildi.

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