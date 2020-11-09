Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür zorlu karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanmış ve sahayı sedye ile terk etmişti.
ESNEME TESPİT EDİLDİ
Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Abdülkadir'in çekilen MR'ında sol dizinde esneme tespit edildiği kaydedildi.
1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Abdülkadir'in tedavisini hemen başlanırken sahalardan ortalama 1 - 2 hafta arasında uzak kalacağı kaydedildi.