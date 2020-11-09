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kaptanı Pereira: Zaferler gelir

maçında orta sahada müthiş savaşan Pereira da mutlu. Tecrübeli isim “Böyle oynarsak zaferler gelir” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 07:10
Trabzonspor kaptanı Pereira: Zaferler gelir

üst üste kaybettiği haftaların aksine karşısında dirençli bir mücadele ortaya koyarken bunda belki de en büyük pay Joao Pereira'ya ait. Portekizli sağ bek bu karşılaşmada geçici hoca İhsan Derelioğlu tarafından orta sahada değerlendirildi. 36 yaşındaki futbolcu, bu bölgedeki düşük dinamizmi yukarı çekti. Maç boyunca Alanyaspor'un orta saha oyuncularını yıldıran Pereira karşılaşma sonunda da mutluydu. Tecrübeli isim "Tekrar oynamaktan ve takıma yardım etmekten dolayı mutluyum. Ancak beraberlik benim için yeterli değil. Bu şekilde mücadele edersek zaferler gelir" dedi.

3 GÜNLÜK İZİN

Bordo-mavili takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapacak. temsilcisi, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Takımın başında olacak.

BİTMEYEN YOLCULUK

Karadeniz ekibinin Alanya'dan 'a dönüşü sıkıntılı oldu. Bordo-mavili kafile karşılaşmanın ardından 20.00'de Alanya geldi. Özel uçağa bindiler ancak şiddetli rüzgar sebebiyle terminale dönmek zorunda kaldılar. Kafile bir süre bekledikten sonra karayolu ile 'ya gitti. 01.30'da Antalya'dan Trabzon'a hareket edebildi. 03.00'de Trabzon'a geldiler.

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