Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny fırsatları harcadı

Trabzonspor'da Jorge Djaniny ilk kez 11'de yer aldığı maçta pozisyonları harcadı. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, Benik Afobe'den aldığı formanın hakkını veremedi. 8. dakikada kornerden gelen topa kafayı vuran Djaniny dışarı gönderdi. 20. dakikada savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği şutu kaleci Marafona kornere çeldi. Djaniny 28'de de çok net pozisyonda kaleciyi geçemedi. Bunun dışında ayağındaki topları ezen Djaniny taraftarları çıldırttı. 56. dakikada yerini Afobe'ye bıraktı. Trabzonspor Afobe sayesinde 3 dakikada golle buluştu.

ÖMÜR'DE ESNEME

Abdülkadir Ömür 54. dakikada sakatlandı. Sol dizine darbe alan yıldız futbolcuda esneme oluştu ve maçı sedyeyle terk etti. Bugün MR çekilecek. Öte yandan 2016'dan bu yana A takımda forma giyen Ömür, 100. maçına çıktı. 21'lik yıldız, 14 gol, 20 asist yaptı.