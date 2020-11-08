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'dan güzel sinyal

Ligde 4 haftadır kazanamayan , ekibine de takıldı. Ancak zorlu deplasmandaki mücadeleci tavrı ve pes etmemesi gelecek adına güzel sinyaller verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'dan güzel sinyal

temsilcisi bu sezon sadece 3. haftada 'u mağlup edebildi. Kötü gidişat nedeniyle Eddie Newton'ın görevine son verildikten sonra dün takımın başında İhsan Derelioğlu çıktı. 'un bu sezonun flaş takımı olan deplasmanındaki oyunu merak ediliyordu. Bordo-mavililer yenik duruma düşmesine rağmen dipislinden hiç kopmadı ve zorlu maçtan 1 puanı çıkardı.

3 PUANI KAÇIRDI

Mücadelede Trabzonspor ilk yarıda Djaniny ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak tecrübeli oyuncu 3 pozisyonda da bencil davranınca Karadeniz temsilcisi üstünlüğü yakalayamadı. İkinci devrenin başında golü yiyen Fırtına buna rağmen oyundan düşmedi. Caulker'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Bu andan itibaren topa Alanyaspor sahip olsa da tehlikeli pozisyonları Trabzonspor buldu. Afobe ciddi bir fırsatı harcadı.

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