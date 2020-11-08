Trabzonspor'dan güzel sinyal

Karadeniz temsilcisi bu sezon sadece 3. haftada Yeni Malatyaspor'u mağlup edebildi. Kötü gidişat nedeniyle Eddie Newton'ın görevine son verildikten sonra dün takımın başında İhsan Derelioğlu çıktı. Trabzonspor'un bu sezonun flaş takımı olan Alanyaspor deplasmanındaki oyunu merak ediliyordu. Bordo-mavililer yenik duruma düşmesine rağmen dipislinden hiç kopmadı ve zorlu maçtan 1 puanı çıkardı.

3 PUANI KAÇIRDI

Mücadelede Trabzonspor ilk yarıda Djaniny ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak tecrübeli oyuncu 3 pozisyonda da bencil davranınca Karadeniz temsilcisi üstünlüğü yakalayamadı. İkinci devrenin başında golü yiyen Fırtına buna rağmen oyundan düşmedi. Caulker'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Bu andan itibaren topa Alanyaspor sahip olsa da tehlikeli pozisyonları Trabzonspor buldu. Afobe ciddi bir fırsatı harcadı.