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'da dönemi! İşte ilk sözleri

Yönetim, 57 yaşındaki teknik adam ile ’da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı yarın ’a gelecek, salı günü ilk idmana çıkacak. Tecrübeli teknik adamın, "Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik. Yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi! İşte ilk sözleri

'da dönemi başladı... Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışına giren bordo-mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Yönetimin teklifini kabul eden 57 yaşındaki deneyimli teknik adam ile 'da yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yarın 'a gelecek olan Abdullah Avcı, salı günü takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

TAKVİYE SÖZÜ VERİLDİ

Abdullah Avcı için yarın tesislerde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Yapılan görüşmelerde devre arası için takviye beklentisini dile getiren ve bu konuda yönetimden söz alan Avcı'nın, "Takımın önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik. Yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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