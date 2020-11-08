İhsan Derelioğlu: Geleceğe umut taşıdık

Trabzonspor'un teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakibin durumuna bakınca beraberlik beni mutlu etti. Trabzonspor'da bu maçtan sonra yeni bir dönem başlayacak. 3 puan alamadık ama umut ve morali önümüzdeki haftalara taşıdık" diye konuştu. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili, "İlk yarı da rbe aldı. Tedirgindik. Bu kadar kısa sürede olmasını beklemiyorduk" diyen Derelioğlu, 50. dakikada iki değişiklik yapmak istediklerini ancak hakemin dalgınlığı ile sadece bir oyuncu sokabildiklerini de söyledi.

PLAKAYI BULDU

Bordo-mavili takımın jokeri Kamil Ahmet Çörekçi, dün 61'inci maçına çıktı. Eddie Newton döneminde orta sahada şans bulan 28 yaşındaki futbolcu dün sol bekteydi. Kamil Ahmet 61 maçta 3 asistle oynadı.