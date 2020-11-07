Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Yeni bir dönem başlayacak

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İhsan Derelioğlu, "Çok istediğimiz oyunu, planlanmış oyunu oynayamadık. Rakibin durumuna bakınca, 3 haftadır üst üste kaybeden bir takım olarak mücadele memnun etti. Oyun düzenini tutturabilseydik galip gelme şansımız yüksekti. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istedik." dedi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

"Trabzonspor'da bu maçtan sonra yeni bir dönem başlayacak." diyerek sözlerini sürdüren Derelioğlu, "Bu dönemi takım, camia, kulüp adına umutlu ve güvenli girmek gerekiyorduk. 3 puan alamadık ama umudu, morali önümüzdeki haftalara taşıyacağız. Trabzonspor, bu tip durumlardan çok kolay çıkacak bir camia. Bunu diliyorum." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞMESİNİ BEKLİYORDUK AMA..."

Sakatlanarak kenara gelen Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili gelen soruya Trabzonspor'un hocası, "Abdülkadir'e ilk yarı bir darbe geldi. Tedirgindik, iletişim halindeydik. Bir hava topunda darbe aldığı yerde esneme oldu. Değişmesini bekliyorduk ama bu kadar çabuk değil." cevabını verdi.

İhsan Derelioğlu, "50. dakikada iki değişikliği aynı anda yapacaktık ama hakem nedeniyle iki değişiklik hakkımızı kullandık. Arada maçı başlattı. Tek değişiklik hakkımız kaldı. Bu bizi zorladı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.