Trabzonspor kafilesi Alanyaspor maçı dönüşü rüzgar engeline takıldı

Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kafile, dönüş yolunda rüzgar engeline takıldı.



Saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'a dönmeyi planlayan Trabzonspor kafilesini taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı.



Pistte bir süre uçakta bekleyen bordo mavili kafile, aşırı rüzgarın etkisini azaltmaması nedeniyle uçaktan indi.



Trabzonspor kafilesi, Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a dönüş yapacak.