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kafilesi maçı dönüşü rüzgar engeline takıldı

'in 8. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'da kafile, dönerken rüzgar engeline takıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:57
Trabzonspor kafilesi Alanyaspor maçı dönüşü rüzgar engeline takıldı

'in 8'inci haftasında bugün Aytemiz ile 1-1 berabere kalan 'da kafile, dönüş yolunda rüzgar engeline takıldı.

Saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 'a dönmeyi planlayan Trabzonspor kafilesini taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı.

Pistte bir süre uçakta bekleyen bordo mavili kafile, aşırı rüzgarın etkisini azaltmaması nedeniyle uçaktan indi.

Trabzonspor kafilesi, 'ndan Trabzon'a dönüş yapacak.

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