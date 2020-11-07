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Gözler Abdülkadir Ömür'de

'u yenerek milli araya yeni hocasıyla yeni bir sayfa açarak girmeyi planlayan 'da gözler Abdülkadir Ömür'ün üzerinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Gözler Abdülkadir Ömür'de
'u yenerek milli araya yeni hocasıyla yeni bir sayfa açarak girmeyi planlayan 'da gözler Abdülkadir Ömür'ün üzerinde. İstatistikler ise 21 yaşındaki sağ kanadın Alanyaspor maçlarında farklı bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu yıl 7 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 1.68 boyundaki yıldız, geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan finalinde Alanyaspor'a birer gol atmıştı. 2017-18'de temsilcisi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da fileleri sarsan Abdülkadir, bu geleneğini devam ettirmek istiyor.
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