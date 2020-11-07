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maçında Abdülkadir Ömür sakatlandı

'in 8. hafta maçında deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmada bordo-mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür sakatlandı. Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkan yıldız futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:38
Alanyaspor Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür sakatlandı

'un 'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.

SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI

Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada oyuna girdi.

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