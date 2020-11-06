TFF’ye resmen bildirildi!

Newton'un ayrılmasından sonra A Takım Teknik sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu olmuştu. Yeni hoca arayışlarını sürdüren Karadeniz devinin yönetimi, Derelioğlu'nu dün resmen TFF'ye bildirdi. Böylece tecrübeli teknik adamın, Aytemiz Alanyaspor'a karşı takımın başında olması kesinleşti.

EDDIE NEWTON İSTANBUL TURUNDA

Yönetimin 3 milyon 333 bin TL tazminat karşılığında yollarını ayırdığı İngiliz antrenör, sosyal medyada ailesiyle birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Newton, oğlunun doğum gününden olan bu fotoğrafa, "Nice yıllara oğlum, zaman akıp gidiyor, seni kucağımı aldığım günü dün gibi hatırlıyorum'' notunu düştü. Bu arada İngiliz teknik adamın yönetime, "Trabzonspor'da gönüllü scoutluk yapabilirim" dediği belirtildi.