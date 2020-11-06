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’ye resmen bildirildi!

Newton'un ayrılmasından sonra A sorumlusu olmuştu. Ayrılık 'ye resmen bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
TFF’ye resmen bildirildi!

Newton'un ayrılmasından sonra A sorumlusu olmuştu. Yeni hoca arayışlarını sürdüren devinin yönetimi, Derelioğlu'nu dün resmen 'ye bildirdi. Böylece tecrübeli teknik adamın, Aytemiz Alanyaspor'a karşı takımın başında olması kesinleşti.

EDDIE NEWTON İSTANBUL TURUNDA
Yönetimin 3 milyon 333 bin TL tazminat karşılığında yollarını ayırdığı İngiliz antrenör, sosyal medyada ailesiyle birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Newton, oğlunun doğum gününden olan bu fotoğrafa, "Nice yıllara oğlum, zaman akıp gidiyor, seni kucağımı aldığım günü dün gibi hatırlıyorum'' notunu düştü. Bu arada İngiliz teknik adamın yönetime, "'da gönüllü scoutluk yapabilirim" dediği belirtildi.

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