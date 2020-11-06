Haberler Trabzonspor Tam bir yıkım

Tam bir yıkım

'de ilk 7 haftada 5 puan toplayıp 16 puan kaybeden ve ligin alt sıralarına gerileyen , tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:48 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Tam bir yıkım

'de ilk 7 haftada 5 puan toplayıp 16 puan kaybeden ve ligin alt sıralarına gerileyen , tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak 'ya 4-3 kaybeden Fırtına, böylece ilk 7 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. Bordomavililer, milli ara öncesi deplasmanında moralli ayrılmak istiyor.

BİZE ULAŞIN