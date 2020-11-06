Tam bir yıkım

Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 haftada 5 puan toplayıp 16 puan kaybeden ve ligin alt sıralarına gerileyen Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak Kasımpaşa'ya 4-3 kaybeden Fırtına, böylece ilk 7 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. Bordomavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında moralli ayrılmak istiyor.