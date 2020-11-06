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Savunma alarmı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Savunma alarmı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bordo-mavililerde Edgar Ie ve ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama olmadı. Ligin ilk 4 haftasında Vitor Hugo'suz kalesinde 5 gol gören fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son üç maçta ise 9 gol yedi.

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