Savunma alarmı

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bordo-mavililerde Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama olmadı. Ligin ilk 4 haftasında Vitor Hugo'suz kalesinde 5 gol gören Karadeniz fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son üç maçta ise 9 gol yedi.