Haberler Trabzonspor Gözler Benik Afobe’de

Gözler ’de

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran , hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Gözler Benik Afobe’de

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran , hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Malatyaspor (2) ve mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, Aytemiz karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

BİZE ULAŞIN