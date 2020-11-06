Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Gözler Benik Afobe’de
Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50