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Derelioğlu’ndan dokunuşlar

’dan performansını artırmasını talep eden tecrübeli hoca kadroda bazı değişiklikler yapabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:46 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Derelioğlu’ndan dokunuşlar

Newton ile yolların ayrılmasından sonra ile oynanacak maça hazırlayan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü Gündüz Derelioğlu, takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Derelioğlu'nun savunma kurgusunda 'dan performansını artırmasını istediği, orta sahada ise Flavio'yu dinlendirebileceği öğrenildi. Derelioğlu'nun ayrıca Nwakaeme'nin durumuna bağlı olarak Djaniny'yi ilk 11'de görevlendirmesi de bekleniyor.

ANTALYA'YA ERKEN GİTTİ
Normalde deplasman maçlarından bir gün önce maçın oynanacağı şehre giden 'da, İhsan Derelioğlu sürpriz bir karar almış, iki gün kala Alanya'ya gitmek istemişti. Bordo-mavili kafile dün 'ya gitti ve kampa girdi. Son antrenmanını burada gerçekleştirecek Fırtına, yarın saat 16.00'da rakibiyle karşılaşacak.

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