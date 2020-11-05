Ömür Alanya’yı seviyor

Cumartesi deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un bu maçtaki en büyük silahı Abdülkadir Ömür olacak. 21 yaşındaki orta saha, bu sezonki futboluyla eleştirilse de Akdeniz ekibi karşısında geçmişte gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu yıl 7 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 1.68 boyundaki yıldız, geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'a birer gol atmıştı. 2017-18'de Akdeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da fileleri sarsan Abdülkadir, bu geleneceğini devam ettirmek istiyor.

Newton yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayan bordo-mavililer, 4-3'lük Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası İngiliz çalıştırıcının görevine son vermişti. Alanyaspor maçına takımı çalıştırma görevini futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'na veren yönetim, Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek milli araya yeni hocasıyla yeni bir sayfa açarak girmeyi planlıyor.