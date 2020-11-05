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Alanya maçı için 'ya gitti

'in 8. haftasında , deplasmanda ile oynayacağı maç için 'ya gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:36
Trabzonspor Alanya maçı için Antalya'ya gitti

, 'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maç için 'ya gitti.

'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Belek beldesinde kampa girecek ekibinin kafilesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen yer almadı.

Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hafta içinde takımı hazırlayan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacağı bildirildi.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil , Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başakçıoğlu, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Anthony Nwakaeme."

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