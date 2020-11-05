Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardı

Son dakika: 'yla prensip anlaşmasına vardı

Son dakika haberi... 'da 'la yolların ayrılmasının ardından başlayan arayışları son buldu. Bordo-mavili kulüp, bir süredir görüştüğü ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adamın maçının ardından resmen açıklanacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:51 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:59
Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardı

'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından 'la yolları ayıran , yeni hocasını buldu.

A Spor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu ile prensipte el sıkıştı. Deneyimli teknik adamın karşılaşmasının ardından resmen açıklanacağı belirtildi.

ALANYA MAÇINDA İHSAN DERELİOĞLU KULÜBEDE!
Teknik direktörlük konusunda henüz Avcı'yla resmi imzaları atmayan Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçına İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Bordo-mavililerde Newton'ın ayrılığı sonrası antrenmanlarda takımın başında yer alan deneyimli antrenör, kritik mücadelede kulübede oturacak. Trabzonspor, İhsan Derelioğlu'nun ismini yeni teknik sorumlu olarak 'ye de bildirdi.

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