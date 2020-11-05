Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton'la yolları ayıran Trabzonspor, yeni hocasını buldu.

A Spor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Abdullah Avcı ile prensipte el sıkıştı. Deneyimli teknik adamın Alanyaspor karşılaşmasının ardından resmen açıklanacağı belirtildi.

ALANYA MAÇINDA İHSAN DERELİOĞLU KULÜBEDE!

Teknik direktörlük konusunda henüz Avcı'yla resmi imzaları atmayan Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçına İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Bordo-mavililerde Newton'ın ayrılığı sonrası antrenmanlarda takımın başında yer alan deneyimli antrenör, kritik mücadelede kulübede oturacak. Trabzonspor, İhsan Derelioğlu'nun ismini yeni teknik sorumlu olarak TFF'ye de bildirdi.