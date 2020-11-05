Haberler Trabzonspor Davidson’a özel önlem

’a özel önlem

'un mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen , bu maça oldukça dikkatli hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:10 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Davidson’a özel önlem
'un mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen , bu maça oldukça dikkatli hazırlanıyor. Futbolcuları kritik sınava hazırlayan İhsan Derelioğlu'nun için özel önlem alacağı belirtiliyor. Maç eksiğine rağmen ligin en fazla gol atan (15) takımı olan Alanya'da 29 yaşındaki Brezilyalı hücumcu fileleri 6 kez sarstı. Derelioğlu'nun 1.77 boyundaki yıldızı kilitlemek için tedbirler aldığı belirtiliyor.
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