Davidson’a özel önlem

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:10Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Alanyaspor'un mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor, bu maça oldukça dikkatli hazırlanıyor. Futbolcuları kritik sınava hazırlayan İhsan Derelioğlu'nun Davidson için özel önlem alacağı belirtiliyor. Maç eksiğine rağmen ligin en fazla gol atan (15) takımı olan Alanya'da 29 yaşındaki Brezilyalı hücumcu fileleri 6 kez sarstı. Derelioğlu'nun 1.77 boyundaki yıldızı kilitlemek için tedbirler aldığı belirtiliyor.