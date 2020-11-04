Trabzonspor'da Abdullah Avcı zirvesi!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile başlayan bordomavililer, yedi hafta sonra İngiliz hoca ile yollarını ayırıp teknik adam arayışına başladı. Trabzonspor yönetiminin büyük bir bölümü takımın Abdullah Avcı'ya emanet edilmesi görüşünde birleşirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konudaki kararı bekleniyordu. Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından 57 yaşındaki hoca ile önce telefonla iletişime geçildi. 'Trabzonspor'u kim istemez' diyen Avcı ile yüz yüze görüşme kararı alındı. Dün, İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı Abdullah Avcı zirvesinde anlaşma çerçevesinde bütün detaylar ayrıntıları ile masaya yatırıldı.

ÜÇ SENELİK İMZA ATABİLİR

Zirvede; yapılacak olan sözleşme süresi, yönetimin kendisinden beklentisi, takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün ayrıntılar konuşuldu. Henüz anlaşamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor. Ancak tarafların birçok önemli konuda prensipte anlaştığı ve büyük bir aksilik yaşanmaması durumunda resmi imzaların atılacağı dile getiriliyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile 3 senelik sözleşme yapılması bekleniyor.

BEŞİNCİ TEKNİK ADAM

8 Nisan 2018 tarihinde seçilen Başkan Ahmet Ağaoğlu, beşinci teknik direktörle çalışmış olacak. İlk dönemde takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 2018- 19'da ise Ünal Karaman ile başlandı. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun (1.5 yıl) çalışılan teknik adam Ünal Karaman oldu. Ardından Hüseyin Çimşir ve Newton geldi.

YÖNETİME SUNUM YAPMIŞTI

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Abdullah Avcı, Newton öncesi de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Hatta takımın 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek anlaşmış ancak son anda imzalar atılmamıştı.

G.SARAY İLE ŞAMPİYON OLDU

Abdullah Avcı, kariyerine 1999'da İstanbulspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2002'nin sonuna kadar antrenör Aykut Kocaman ile İstanbulspor'u çalıştırdı. 2004'te başında G.Saray PAF'a teknik direktör olarak gitti. 2004-05'te G.Saray PAF ile şampiyon oldu. 2014-15'te Başakşehir ile sezonu 59 puan ile 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır.