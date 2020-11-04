Trabzonspor'da Abdülkadir, Ekuban ve Pereira müjdesi!

Trabzonspor'da yönetim, nefes almadan hoca arayışlarını sürdürürken, futbolcular da Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 puan toplayan ve beklentilerin çok uzağında kalan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Eddie Newton'ın görevine son verilmişti.

TECRÜBELİ İSİMLERE SORUMLULUK VERİLECEK

Yeni hocanın netleşmemesinin ardından Karadeniz ekibinde tecrübeli isimlerin Aytemiz Alanyaspor maçında daha fazla sorumluluk alacağı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, özellikle Kasımpaşa maçının son 15 dakikasında şans bulan Abdülkadir Parmak, uzun süredir forma giyemeyen Caleb Ekuban ve Newton döneminde birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturtulan Joao Pereira'nın bu kez ilk 11'de sahaya çıkacağı iddia edildi.

Bu üç ismin geri dönüşüyle takımda birçok şey değişecek. Ekuban'ın sahaya çıkmasıyla hem Nwakaeme'nin hem de Afobe'nin yükü hafifleyecek. Kamil Ahmet Çörekçi'ye göre orta alanda daha çok tecrübeye sahip olan Abdülkadir Parmak'ın dönüşüyle defans biraz daha rahatlayacak. Sağ kanattan yaptığı çıkışlarla takımın adeta ateşleyici gücü olan Pereira'nın formasını almasıyla da bordo-mavili takım daha rahat pozisyon bulabilecek.