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'da ilk tercih

Telefon görüşmesinde “Tabii ki ’u çalıştırmak isterim” diyen 57 yaşındaki teknik adam ile bugün ’da masaya oturulması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'da ilk tercih Abdullah Avcı

'in 6'ncı haftasındaki mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişiminin gündeme geldiği 'da, 3-1 öndeyken 4-3 kaybedilen karşılaşması sonrası Eddie Newton ile yollar ayrılırken, yönetim, yeni teknik adam için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavililerde yönetim, teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yönetimin bir süre önce gündeminden kalkmış gibi gözüken ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Avcı'nın görüşmede, "Trabzonspor'da çalışmayı kim istemez" yanıtını verdiği ve detayların konuşulduğu öğrenildi. Avcı ile telefon üzerinde yapılan görüşmelerden sonra bugün 'da yüz yüze görüşülmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme beklentisi içerisinde olduğu ve ekibinin tamamının kendi tercihlerinden oluşmasını istediği öğrenildi.

REŞİT AKÇAY İKİNCİ SIRADA

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamaması durumunda ilk önceliğinin olması bekleniyor. Bu arada ve kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını açıklarken, Şota ise çalıştırdığı takımı lig tamamlamadan bırakmayacağı yönündeki cevabını yineledi. Birkaç gün içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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