Haberler Trabzonspor Geçen yılı mumla arıyor

Geçen yılı mumla arıyor

'de bu dönem oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puan toplayabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Geçen yılı mumla arıyor

'de bu dönem oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puan toplayabildi. Fırtına, geçtiğimiz yılın ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12 puan almış, 3. sırada yer bulmuştu. 2019-20'nin 7 puan gerisinde kalan ekibi, çıkışa geçebilmek için yeni teknik hocasını bekliyor.

2020 KABUS GİBİ GEÇİYOR

Bordo-mavili kulüp, 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Karadeniz ekibi 2020 yılı içerisinde , Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalışırken, yine söz konusu dönem içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

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