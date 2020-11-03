TRabzonspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezondan itibaren A takımın önemli bir parçası haline gelen Serkan Asan, geldiği yeri asla unutmayacağını söyledi. Tam Saha'ya konuşan 21 yaşındaki sağ bek, "Babam İstanbul'da ve yurt dışında inşaat ustalığı yapıyordu. Futbol oynamaya başladıktan sonra babamı emekli ettim. Düzköy'de şehre 50 kilometre uzaktaydım. Oradan idmanlara gidip gelmek çok zordu. Hele kışın idmana gidip gelirken neler yaşadım. Köyümüz Düzköy'e 5 kilometre mesafede. Kış sabahları dizime gelen karda o yolu yürümem gerekiyordu. Ne kadar para kazanırsan kazan, o günleri unutamazsın" dedi.

PEREIRA'YI ÖRNEK ALIYORUM

Serkan, Pereira'yı kendisine örnek aldığını da vurgulayarak, "Antrenmanlardan sonra benimle özel çalışıyor. Orta çalışıyoruz. Maçlarda o değil de ben oynadığım zaman bana maçtan önce motivasyon konuşmaları yapıyor. Tercümanla aktarıyor. Maçtan sonra yaptığım hataları bana aktarıyor. Bana 'Bu formayı sen giyeceksin' diyor" ifadesini kullandı.