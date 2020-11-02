Haberler Trabzonspor Nwakaeme tek kaldı

Nwakaeme tek kaldı

, A.Ömür, formsuz hücumda tek başına çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:33 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Nwakaeme tek kaldı
bu sezon 6 maçta 9 gol kaydetti, bunların 4'ünde Anthony Nwakaeme'nin izi var. En uçta oynayan bir süredir formsuz. Abdülkadir Ömür sezon başından beri vasatı aşamadı. Lewis da bal yapmayan arı gibi. Durum böyle olunca hücumda bütün yük Nwakaeme'nin omuzlarına biniyor. yıldız ligde 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Ancak bu çabası yeterli olmuyor. Tek başına rakip savunmalar arasında boğuşuyor ama puanlar gelmiyor.
BİZE ULAŞIN