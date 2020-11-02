Haberler Trabzonspor En kritik sezonda 3 teknik direktör

En kritik sezonda 3

, geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü lider olarak götürmüştü. Pandemi sonrası yaşanan düşüşle bordo-mavililer, şampiyonluğu 'e kaybetmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:27 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
En kritik sezonda 3 teknik direktör

, geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü lider olarak götürmüştü. Pandemi sonrası yaşanan düşüşle bordo-mavililer, şampiyonluğu 'e kaybetmişti. , şampiyonluk yarışı verdiği bu dönemde , Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalıştı. Trabzonspor, 2020 yılında istikrarını yakalayamadı.

EN UZUN KALAN KARAMAN OLDU

Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde en uzun süre görevinde kalan teknik adam Ünal Karaman oldu. Karaman, 1.5 sene Trabzonspor'u çalıştırdı. Diğer isimlerin süreleri çok daha kısa oldu

BİZE ULAŞIN