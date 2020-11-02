En kritik sezonda 3 teknik direktör

Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü lider olarak götürmüştü. Pandemi sonrası yaşanan düşüşle bordo-mavililer, şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaybetmişti. Trabzonspor, şampiyonluk yarışı verdiği bu dönemde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalıştı. Trabzonspor, 2020 yılında teknik direktör istikrarını yakalayamadı.

EN UZUN KALAN KARAMAN OLDU

Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde en uzun süre görevinde kalan teknik adam Ünal Karaman oldu. Karaman, 1.5 sene Trabzonspor'u çalıştırdı. Diğer isimlerin süreleri çok daha kısa oldu