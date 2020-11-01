Haberler Trabzonspor Güneş açmadı

Güneş açmadı

, Stadı’nda çıktığı son 8 maçta sadece 1 defa kazanabildi. Fırtına bu karşılaşmalarda tam 18 puan yitirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Güneş açmadı

ekibi pandemi sonrası iç saha avantajını tamamen kaybetti. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezondan bu yana evinde oynadığı son 8 karşılaşmada sadece 1 galibiyet gördü. Bu dönemde 3 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Bu mücadelelerde toplam 18 puan kaybettiler. Söz konusu maçlarda Karadeniz temsilcisi rakip ağları 14 defa sarstı. Kalesinde ise 18 gol gördü. Geride kalan sezonda sahasındaki son 4 karşılaşmayı kazanamadığı için şampiyonluktan olan bu yıl da Stadı'nda kabus görmeye devam ediyor. Geride kalan 7 haftanın 4'ünü evinde oynayan Fırtına, sadece 'u yenebildi. , ve 'ya ise kaybetti.

BİTMEYEN KABUS: 3-4

Trabzonspor son yıllarda aldığı 4-3'lük yenilgilerle dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi 2017-18 sezonunda Juraj Kucka ve 'ın (2) golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta 'a 4-3 kaybetmişti. Geçen sezon küme düşmemeye oynayan 'a karşı Sörloth (2) ve Novak ile 3-1'i bulan Fırtına yine skoru tutamamış, rakibine 4-3 kaybetmişti. Dün de Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen maçtan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

BİZE ULAŞIN