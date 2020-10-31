Geçen sezon İstanbul takımları karşısında tarihi başarılar kazanan Fırtına, bu sezon ise yokları oynuyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, beşinci haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden bordo- mavililer, geçen hafta da Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İstanbul takımları karşısında dokuz puan kaybeden Fırtına, Kasımpaşa'ya da mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Karadeniz devinde tam anlamıyla kabus bir sezon yaşanıyor.
Yine olmadı 12 puan gitti
Fırtına bu sezon İstanbul takımları karşısında hiç kazanamadı, tam 12 puan buhar olup gitti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50