Yine olmadı 12 puan gitti

Geçen sezon İstanbul takımları karşısında tarihi başarılar kazanan Fırtına, bu sezon ise yokları oynuyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, beşinci haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden bordo- mavililer, geçen hafta da Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İstanbul takımları karşısında dokuz puan kaybeden Fırtına, Kasımpaşa'ya da mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Karadeniz devinde tam anlamıyla kabus bir sezon yaşanıyor.