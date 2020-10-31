Haberler Trabzonspor Yine olmadı 12 puan gitti

Yine olmadı 12 puan gitti

bu sezon takımları karşısında hiç kazanamadı, tam 12 puan buhar olup gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Yine olmadı 12 puan gitti

Geçen sezon takımları karşısında tarihi başarılar kazanan , bu sezon ise yokları oynuyor. Ligin ilk haftasında 'a sahasında , beşinci haftasında sahasında 'e 2-0 kaybeden bordo- mavililer, geçen hafta da 'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. dokuz puan kaybeden Fırtına, 'ya da mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. devinde tam anlamıyla kabus bir sezon yaşanıyor.

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