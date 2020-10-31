Trabzonspor'da Ekuban corona virüsünü atlattı!

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sevinci yaşanıyor. Bir süredir corona virüsü ile mücadele veren yıldız futbolcu hastalığını atlattı ve takımdan ayrı düz koşulara başladı.



Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Daha önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.



