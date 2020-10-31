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'da Ekuban corona virüsünü atlattı!

ekiplerinden 'a 'dan sevindirici haber geldi. Son corona virüsü testi negatif çıkan yıldız futbolcu, takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:18
Trabzonspor'da Ekuban corona virüsünü atlattı!

'da sevinci yaşanıyor. Bir süredir corona virüsü ile mücadele veren yıldız futbolcu hastalığını atlattı ve takımdan ayrı düz koşulara başladı.

'in 7. haftasında dün sahasında 'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Daha önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.


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