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’ya da mağlup oldu | Büyük kabus

3-1 öne geçtiği maçta ekibine 4-3 yenilen bordo-mavililer, ilk yedi haftada sadece bir kez kazanabildi ve 45 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Kasımpaşa’ya da mağlup oldu | Büyük kabus

'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren , bu dönem ise tam bir kabus yaşıyor. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan ve beş puan toplayabilen devi dün karşısına yeni bir sayfa açmak için çıktı. 8. dakikada Tirpan'ın golü ile yenik duruma düşen Karadeniz devi, Serkan Asan ile eşitliği sağladı. Serkan'a asist yapan Nwakaeme, 31 ve 38'de attığı iki muhteşem golle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Yusuf Erdoğan 41'de farkı bire indirmeyi başardı.

NEWTON VE YÖNETİME TEPKİ

58'de ekibi penaltı kazandı. Topun başına Aytaç geldi ancak vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı. 87'de Edgar kendi kalesini vurdu ardından da Koita, bordo- mavilileri yıkan golü kaydetti. Karadeniz devi 18. sırada yer alıyor ve 45 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Bu gol sonrası localarda bulunan taraftartar hem yönetime hem de teknik direktör Eddie Newton'a tepki gösterdi ve aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar "Yönetim istifa, Newton istifa" diye bağırdılar.

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