Trabzonspor Kasımpaşa’ya da mağlup oldu | Büyük kabus

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu dönem ise tam bir kabus yaşıyor. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan ve beş puan toplayabilen Karadeniz devi dün Kasımpaşa karşısına yeni bir sayfa açmak için çıktı. 8. dakikada Tirpan'ın golü ile yenik duruma düşen Karadeniz devi, Serkan Asan ile eşitliği sağladı. Serkan'a asist yapan Nwakaeme, 31 ve 38'de attığı iki muhteşem golle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Yusuf Erdoğan 41'de farkı bire indirmeyi başardı.

NEWTON VE YÖNETİME TEPKİ

58'de İstanbul ekibi penaltı kazandı. Topun başına Aytaç geldi ancak vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı. 87'de Edgar kendi kalesini vurdu ardından da Koita, bordo- mavilileri yıkan golü kaydetti. Karadeniz devi 18. sırada yer alıyor ve 45 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Bu gol sonrası localarda bulunan taraftartar hem yönetime hem de teknik direktör Eddie Newton'a tepki gösterdi ve aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar "Yönetim istifa, Newton istifa" diye bağırdılar.