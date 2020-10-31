Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Eddie Newton'la yolları ayırdı!

Son dakika: 'la yolları ayırdı!

Son dakika haberi... 'de son olarak 'ya 4-3 mağlup olan 'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüp, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 'la yolları ayırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:34
Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Eddie Newton'la yolları ayırdı!

'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak 3-1 öne geçtiği maçta 'ya 4-3 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan 'da fatura tenik direktör 'a çıktı.

A Spor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz teknik adamla yolları ayırdı.

LİGDE TOPLAM 16 PUAN KAYBETTİ!
Geçtiğimiz sezonun son haftasında Hüseyin Çimşir'in yerine görevi devralan Newton, bordo-mavili takımla 'nı kazanırken, ligde ise başarısız bir performans sergiledi.

Trabzonspor'da 2 sezonda toplam 8 lig maçına çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmaların yalnızca 2'sini kazanabildi. Bordo-mavililer, Newton yönetiminde Süper Lig'de 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet alırken, toplam 16 puan kaybetti.

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